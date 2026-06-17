Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma kamerada

17.06.2026 05:25

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Esenyurt'ta, seyir halindeki motosiklet ve otomobildeki kişiler arasında yaşanan silahlı çatışmada, çok sayıda iş yeri ve araca kurşun isabet etti. İki grubun birbirlerine ateş etme anları güvenlik kamerasına yansıdı.