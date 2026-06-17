Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma kamerada
17.06.2026 05:25
DHA
Esenyurt'ta, seyir halindeki motosiklet ve otomobildeki kişiler arasında yaşanan silahlı çatışmada, çok sayıda iş yeri ve araca kurşun isabet etti. İki grubun birbirlerine ateş etme anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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