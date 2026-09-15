Facia teğet geçti: Akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın hızlı müdahale

Edinilen bilgilere göre yangın, Şeyh Şamil Mahallesinde akaryakıt istasyonu yanında bulunan otluk alanda çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası çıkan yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.