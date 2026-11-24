Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpışmıştı. Kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı
24.11.2026 10:01
Fatih'te İETT otobüsüyle tramvayın çarpıştığı ve 15 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih Millet Caddesi'nde dün saat 15.10 sıralarında meydana gelen kazada tramvay yolundan geçen İETT otobüsü ile tramvay çarpışmış, 15 kişi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tramvay yolundan geçmeye çalışan İETT otobüsüyle tramvayın çarpıştığı görülüyor.