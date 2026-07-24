Feci kaza kamerada. 3 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Meydana gelen trafik kazası, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.