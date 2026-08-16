Fenerbahçe forması çıkarttırılan çocuk İçin soruşturma: Başsavcılıktan gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.