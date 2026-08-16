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Fenerbahçe forması çıkarttırılan çocuk İçin soruşturma: Başsavcılıktan gözaltı kararı!

16.08.2026 08:56

DHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında bir çocuğun formasının zorla çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma başlatarak şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi. 