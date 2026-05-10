Fenomen çobanın oğlak sevgisi yürekleri ısıttı

Erzurum’un Tortum ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Şahin Dürlü, doğa ve hayvan sevgisini yansıtan paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sürüsündeki hayvanları "evlatları" gibi gördüğünü belirten Dürlü, son olarak dünyaya gelen bir oplakları kucağına alarak adeta bir bebek gibi sevdi, doya doya öptü.

Hayvanlarla kurduğu içten diyaloglarla tanınan Dürlü, o anları şu sözlerle dile getirdi: "Hayvanları ve doğayı çok seviyorum. Doğada yaşayan ne varsa benim için kıymetli. Dünyaya gelen kuzumu severken bu mutluluğu insanlarla da paylaşmak istedim".

Daha önce de sürüsünü otlatmaya götürürken yeni doğan oğlakları sırtında çuvalda taşıdığı görüntülerle gündeme gelen Erzurumlu çoban, hayvan sevgisinin her şeyin önünde geldiğini vurguladı. Dürlü’nün oğlaklarla olan samimi diyaloğu, kısa sürede çok sayıda izlenme ve yorum alarak takipçilerinin içini ısıttı.