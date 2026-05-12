Film sahnesini aratmadı: Aracını çalan kişinin peşinden koştu, yakaladı

Burdur'da kontak anahtarını üzerinde bıraktığı taksisinin bir başkası tarafından götürüldüğünü gören Mustafa Ö., koşarak kavşakta yetiştiği aracın kapısını açarak durdurdu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.H.K., gözaltına alındı.