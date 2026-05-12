Film sahnesini aratmadı: Aracını çalan kişinin peşinden koştu, yakaladı
12.05.2026 16:03
Burdur'da kontak anahtarını üzerinde bıraktığı taksisinin bir başkası tarafından götürüldüğünü gören Mustafa Ö., koşarak kavşakta yetiştiği aracın kapısını açarak durdurdu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.H.K., gözaltına alındı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede taksi durağında park halindeyken kontak anahtarı üzerinde bırakılan Mustafa Ö.'ye ait 15 T 0061 plakalı taksiye binen H.H.K., aracı çalıştırıp, hareket ettirdi. Mustafa Ö. durumu fark edip koşarak peşinden gittiği aracı, Adliye Caddesi'ne dönmek üzereyken son anda durdurdu. H.H.K.'yi araçtan indirip durağa götüren taksici, ardından polise haber verdi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.H.K. işlemleri için polis merkezine götürüldü.
O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, H.H.K.'nin taksiye binerek götürmesi, sahibinin koşarak peşinden gittiği aracın kapısını açarak şüpheliyi indirmesi ve durağa getirmesi yer aldı.