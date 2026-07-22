Freni çekilmeyen taksi geri kaydı. Çevredekiler fark etti, durdurmaya çalıştı

İlk olay, dün gece saatlerinde Sultangazi ’de meydana geldi. Durağa gelerek aracını park eden taksi şoförü, el frenini çekmeyi unutunca araç geri gitmeye başladı. Durakta bulunan diğer sürücüler, aracın geri gittiğini fark ederek taksiye müdahale etti. Bazı sürücülerin dışarıdan müdahale ettiği anlarda bir şoför taksiye binerek el frenini çekerek aracı durdurdu.

PARK ETMEK İÇİN ARAÇTAN İNDİĞİ SIRADA FARK ETTİ

İkinci olay ise, Esenler 'de yaşandı. Sürücü aracını park ederken el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada park etmek istediği alandaki dubaları kaldıran şoför taksinin gri kaydığını fark edince yolcu koltuğundan araca binerek el frenini çekti. Sürücü bu hamlesiyle taksinin geri kayarak park halindeki araca çarpmasını son anda önledi. Diğer bir olay ise, Eyüpsultan'da yaşandı. Aracını yol kenarına yanaştıran sürücü otomobilin ileri hareket etmesiyle tedirgin anlar yaşadı. İndiği araca tekrar binen sürücü el frenini kullanarak otomobili durdurdu