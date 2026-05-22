Gaziantep'te 'Narko-Alan' uygulaması: 75 araca 3 milyon TL ceza

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerin çok sayıda ekibin katılımıyla 'Narko-Alan' uygulaması yaptı. Son bir hafta içerisinde yapılan dron destekli 'Narko-Alan' uygulamalarında 41 bin 509 şahıs ve 3 bin 28 araç sorgulanarak aranan 7 şahıs yakalandı. Uygulamada, çeşitli kuralları ihlal ettiği tespit edilen 75 araca 3 milyon 71 bin 955 TL cezai işlem uygulandı, 104 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Adli aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 121 adet fişek, 1 çalıntı motosiklet, 119 adet tarihi eser sikke, 110 gram uyuşturucu madde ile 595 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.