Gelinliği giyip yamaç paraşütü yaptı

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan, 16 yıl önce dünya evine giren Funda Çiçekçi, yıllardır içinde ukde kalan "gelinlikle uçma" hayalini gerçekleştirmek için yamaç paraşütü yaptı. Gelinliğiyle birlikte metrelerce yükseğe çıkan Çiçekçi'nin uçuşu gökyüzünde adeta görsel şölen oluşturdu. O anlar ise havadan görüntülendi.

Bursa semalarında gelinliğiyle süzülen kadını gören vatandaşlar önce düğün çekimi yapıldığını düşündü. İniş alanında toplanan bazı vatandaşlar ise Çiçekçi'ye damadın nerede olduğunu sordu. Sorular karşısında gülümseyen kadın, olayın aslını anlatınca çevredekiler şaşkınlık yaşadı.

Hayalini yıllar sonra gerçekleştirdiğini söyleyen Funda Çiçekçi, "Hep böyle bir hayalim vardı. Gelinlikle uçma hayali. Bunu gerçekleştirdim, çok mutluyum. Ama dikkat çekmek isterken çok fazla dikkat çektim. Bu nedenle beni arayan soranlar oldu. Tekrar evlendiğimi düşünenler oldu. Hala evliyim ve mutluyum" dedi.

Gökyüzünde gelinliğiyle süzülen 2 çocuk annesinin cesur uçuşu sosyal medyada da ilgi çekerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.