Giresun'da ilginç olay: Tünele ayı girdi
19.05.2026 14:46
Giresun'da Duroğlu Tüneli’ne girip, araçların önünde koşan bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için yaylaların yanı sıra yerleşim yerlerine iniyor. Yiyecek arayışındaki bir bozayı, dün gece saatlerinde Dereli-Giresun kara yolu üzerindeki Duroğlu Tüneli’ne girdi. Tünelde koşan ayı, bir süre sonra çıkıp gözden kayboldu. Ayının tünelde koştuğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
