Gören gözlerini alamıyor, fotoğraf çektirmeden geçemiyor! Efsane 302'yi yeniden üretti

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan polyurea kaplama ustası Hikmet Sungur (59), yıllarca direksiyonuna geçtiği ve hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği Mercedes 302 model otobüsü unutulmaz kılmak için sıra dışı bir çalışmaya imza attı. Geçmişte kullandığı aracın birebir minyatürünü yapmak için kolları sıvayan Sungur, 10 kişilik ekiple birlikte 8 ay boyunca yoğun mesai harcadı.

Çocukluk ve gençlik yıllarından bu yana otobüslere büyük ilgi duyduğunu söyleyen Hikmet Sungur, en çok 302 modelini sevdiğini belirterek, "Otobüslerde ve klasik arabalarda en sevdiğim model 302'dir. Eski yıllarda bu araçla Arabistan'a gidip uzun yol yaptım. Arabadan biraz anlayan birini asla yarı yolda bırakmaz. Çok sağlam ve özel bir araçtır" dedi.

Minyatür projesinin ortaya çıkış sürecini anlatan Sungur, Türkiye Nostalji Otobüsler Grubu'nun da projeye önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Sungur, "Biz bir grup kurduk. Türkiye Nostalji Otobüsler Grubu'nda projemi anlattım. Onlar da kabul etti ve hem maddi hem manevi anlamda çok destek verdiler. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emekleri var" diye konuştu.

İlkokul mezunu olduğunu ancak yılların verdiği tecrübeyle projeyi hayata geçirdiklerini belirten Sungur, "Ben ilkokul mezunuyum ama otobüsün tam ölçekli minyatür modelini tasarladık. Yaklaşık 8 ay boyunca sürekli çabaladık. Özellikle son bir ay gecelere kadar çalıştım. Aracın en küçük detayına kadar birebir olmasına özen gösterdik" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden tam not aldı

Şasisinden pencerelerine, iç tasarımından dış görünümüne kadar tamamen el emeğiyle hazırlanan minyatür otobüs , tamamlanmasının ardından TÜRNOG tarafından Eskişehir'de üçüncüsü düzenlenen etkinlikte sergilendi. Katılımcıların büyük ilgisiyle karşılaşan model, ziyaretçilerden tam not aldı.

302'nin yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde tanınan bir araç olduğunu vurgulayan Sungur, ortaya çıkan çalışmanın benzersiz olduğunu söyledi. Sungur, "302 modeli sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tanınan ve bilinen bir araçtır. Bu minyatür hali ise şu an için Türkiye'de ve dünyada tek. Gören herkes durduruyor, incelemek istiyor. Çok beğenildi" dedi.

Yıllarca aynı araçla çalıştığını anlatan Sungur, "Askerden geldiğim günden beri 302 ile servisçilik yaptım. Gezmeye de düğüne de bu araçla giderdim. Hayatımın önemli bir parçasıydı. Bu yüzden onun minyatürünü yapmak benim için ayrı bir anlam taşıyor" şeklinde konuştu.

Yeni projeler üzerinde çalıştığını da açıklayan Sungur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni projelerim de var. O da tamamlandığında herkesin konuşacağı, dillere destan bir proje olacağına eminim. Çünkü biz işimizi severek yapıyoruz."