Güney Koreli fenomene Taksim'de sözlü taciz. Canlı yayına yansıdı
09.08.2026 20:18
DHA
Güney Koreli sosyal medya fenomeni, İstanbul Taksim'de yanına yaklaşan bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Sosyal medyadan canlı yayın yapan kadına ısrarla arkadaşlık teklif eden şüpheli, fenomenin kamerasına yansıdı.
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