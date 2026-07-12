Hafriyat kamyonundan fırlayan taş, otomobilin camını kırdı

Olay, önceki gün Yığılca-Düzce bağlantı yolunda meydana geldi. Yığılca'dan Düzce yönüne ilerleyen hafriyat kamyonunun kasasından yola taşlar döküldü. Bu sırada kamyondan dökülen taşlardan biri, arkadan gelen Özkan G. yönetimindeki otomobilin ön camına isabet ederek, kırdı. Otomobil sürücüsünün panik yaşadığı olayda, şans eseri yaralananan olmadı. Taşın, ön cama çarpıp kırdığı anlar ise otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı.