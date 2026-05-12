Halat bulamayınca iki aracın arasına insan koydular

Olay, Bursa -İnegöl yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolda kalan bir aracı gören vatandaş, yardım etmek üzere durdu. Her iki araçta da halat olmadığını anlayan sürücüler, farklı bir yol izledi. Bir vatandaş, çalışır vaziyetteki aracın kaputuna binerek ayaklarını yolda kalan aracın arkasına dayadı. Tehlikeli şekilde aracı iten vatandaş, saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.