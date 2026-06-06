Halı sahada dili boğazına kaçan oyuncuya müdahale kamerada

Malatya'da halı sahada rahatsızlanıp, dili boğazına kaçan B.A., işletme sahibi ve aynı zamanda antrenör olan Hasan Hüseyin Akçınar'ın erken müdahalesi ile yeniden hayata tutundu. O anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.