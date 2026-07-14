Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği 'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önce İstanbul İzmir yolundaki bir dinlenme tesisi önünden araca bindiği görüntüler ortaya çıktı.