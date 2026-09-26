Hava Kuvvetleri Komutanı, İngiliz mevkidaşıyla Konya'da uçtu

Orgeneral Dalkıran ve Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Smyth, Ankara'da bir araya geldi.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ikili görüşme sonrası Konya ’daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gitti. Ardından, 111'inci Jet Filo Komutanlığına bağlı F-4 uçakları ile uçuş yaptı.



Açıklamada, Orgeneral Dalkıran ve Smyth'in uçuş anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.