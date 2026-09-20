Havuz keyfi kabusa döndü: 24 yaşındaki genç ölümden döndü

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndaki yüzme havuzunda meydana geldi. Havuzda arkadaşlarıyla eğlenen İ.E.Ö., boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları, İ.E.Ö.’yü sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.E.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadaşlarıyla eğlenen İ.E.Ö.’nün boğulma tehlikesi geçirdiği ve arkadaşları tarafından sudan çıkarıldığı anlar yer aldı.