IBAN mağdurları yasası meclis'te: Cezada yarı yarıya indirim
15.07.2026 11:54
NTV - Haber Merkezi
Banka hesabını başkasının kullanımına açtığı için dolandırıcılık suçundan yargılananlar, bir süredir yasal düzenleme bekliyordu. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek kanun teklifiyle bu suça ilişkin cezaların hafifletilmesi öngörülüyor.
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