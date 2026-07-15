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IBAN mağdurları yasası meclis'te: Cezada yarı yarıya indirim

15.07.2026 11:54

NTV - Haber Merkezi
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Banka hesabını başkasının kullanımına açtığı için dolandırıcılık suçundan yargılananlar, bir süredir yasal düzenleme bekliyordu. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek kanun teklifiyle bu suça ilişkin cezaların hafifletilmesi öngörülüyor.