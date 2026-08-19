"İklim Zirvesi'ne Doğru" programı NTV'de başlıyor

Dünya, kurak geçen mevsimler, artan doğal felaketler ve ekolojik dengenin bozulmasıyla birlikte iklim değişikliğinin en ağır sonuçlarıyla yüzleşmeye devam ediyor. Tarih boyunca insanlık pek çok kriz, savaş ve toplumsal dönüşüm atlatmış olsa da küresel ısınma ve iklim krizi, evimiz olan gezegenin geleceğini daha önce hiç olmadığı kadar doğrudan tehdit ediyor.

İklim krizine karşı küresel çapta atılacak adımların ele alınacağı ve Türkiye ’nin ev sahipliği üstleneceği COP31 İklim Zirvesi öncesinde, süreç tüm detaylarıyla ekranlara geliyor. Benel Yalçın’ın hazırlayıp sunduğu "İklim Zirvesi'ne Doğru" programı, Çarşamba günü saat 11.30’da NTV’de izleyiciyle buluşacak.