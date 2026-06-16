İlginç olay: Aranan şahıs diye durduruldu, sistemde kendi fotoğrafını görünce şaşırdı

Osmaniye Murat Kurum Bey Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Emrah Baş, yaklaşık 8 ay önce kent merkezinde gezerken yüz tanıma sistemine takılması üzerine polis ekipleri tarafından durdurulduğunu, yaşanan durumdan bu şekilde haberdar olduğunu söyledi. Konunun nedenini araştırmak amacıyla Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne başvurduğunu belirten Baş, yaptığı görüşmelerde fotoğrafının aranan bir şahsa ait fotoğraflar arasına yanlışlıkla eklendiğinin kendisine bildirildiğini iddia etti. O tarihten bu yana benzer durumlarla karşılaşmaya devam ettiğini ifade eden Baş, sistemdeki kaydın düzeltilmesine yönelik işlemlerin yerel düzeyde yapılamadığı bilgisinin kendisine verildiğini söyledi. Osmaniye'de görev yapan güvenlik güçlerinin büyük bölümünün yaşanan durumdan haberdar olduğunu belirten Baş, çoğu zaman yapılan rutin kimlik kontrolünün ardından herhangi bir sorun yaşamadan yoluna devam ettiğini kaydetti. Ancak şehir dışına çıkmaktan çekindiğini dile getiren Baş, yaşadığı durumun günlük yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Baş, "Benim fotoğrafımın karıştığı belirtilen şahsın yurt dışında olduğu söyleniyor. O kişi yurt dışında rahatça dolaşırken ben kendi şehrimde gezemiyorum" dedi.

"O kişi yurt dışında rahatça dolaşırken ben kendi şehrimde gezemiyorum"

Bana aranan şahısa çok benzediğimi söylediler fotoğrafına baktığım fotoğraf bana aitti diyen Emrah Baş, "Yaklaşık 8 ay önce çarşıda gezerken polis ekiplere beni çevirdi. Aranmam olduğunu söylediler, çok şaşırdım herhangi bir aranması olan bir insan değilim. Kimlik kontrolü falan yapıldı. Benim olmadığımı fark ettiler. Bu olay 4-5 defa tekrarlandı, her yeni gelen ekip beni aranan şahsa çok benzediğimi söylediler. Bana fotoğrafı gösterdiler hem kameralara düştüğüm fotoğrafı gösterdiler hem de yanda çıkan fotoğrafı gösterdiler. Fotoğrafın bana ait olduğunu fark ettim. Yani aranan şahıs değil, fotoğraf benimdi. Bu olay 4-5 defa başıma geldikten sonra ne yapmam gerektiğini sordum. Güvenlik şubeye yönlendirdiler, oraya gittim. Benim fotoğrafımın aranan şahısın fotoğraflarının arasına karışmış olduğunu öğrendim. Şahsın da yurt dışında olduğunu söylediler. Aranan şahıs yurt dışında geziyorken ben kendi şehrimde gezemiyorum" diye konuştu.

"Şehir dışına çıkmaya korkuyorum"

Osmaniye'de emniyet güçlerinin geneli duruma hakim olduğu için kimlik kontrolü yapıp gidiyorlar diyen Emrah Baş, "Bu olay yüzünden dışarıda rahat gezemiyorum. Çünkü yüz tanıma sistemi beni aranan şahıs olarak algılayıp güvenlik güçlerine bilgi gönderdiği için, genel olarak Osmaniye Emniyeti bu durumu farkında olduğu için, ben yüz tanıma sisteme düşsem de gelip çevirmiyorlar ama bilmeyenler de var. O arkadaşlar gelip çeviriyorlar. Ama bu durum artık mağdur etmeye başladı. Şehir dışına çıkmaya korkuyorum çünkü oradaki güvenlik güçlerinin bu durumdan haberi olmadığı için herhangi bir yüz tanıma sisteme düştüğümde bana direkt aranan şahıs muamelesi yapacaklarından korkuyorum. Bu durumun bir an önce düzeltilmesini rica ediyorum" dedi.