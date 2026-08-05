İlginç olay: Sandalye çekti, aracın park etmesine izin vermedi

Adnan Menderes Mahallesi Ufuk Sokak'ta, bir sürücü kafenin önündeki park alanına otomobilini park etmek istedi. Ancak bu sırada iş yeri çalışanı, dükkanın önü kapanmasın diye park alanına koyduğu sandalyeye oturarak sürücüye engel oldu. Bir süre otomobilini park etmek için bekleyen kadın sürücü ile sandalyede oturan kadın personel arasında tartışma çıktı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.