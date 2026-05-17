İnsan dilinde saç çıkabilir mi? Uzmanından şaşırtan açıklama

KBB Uzmanı Prof. Dr. Salih Aydın’ın konuk olduğu programda, dilin yalnızca konuşmayı değil; hafızayı, tat alma duyusunu ve sağlık durumunu da doğrudan etkilediği konuşuldu.

Prof. Dr. Salih Aydın, dilin yalnızca konuşma değil; yutkunma, tat alma ve kas koordinasyonu açısından da hayati bir rol üstlendiğini söyledi.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise “saçlı dil” konusu oldu. Prof. Dr. Salih Aydın, “Gerçekten insanların dilinde saç çıkıyor. Bir buçuk santime kadar uzayabiliyor.” dedi. Bunun kötü ağız hijyenine bağlı geliştiğini belirten Aydın, “Tat tomurcukları uzuyor, tekrar doluyor, tekrar uzuyor. Bildiğimiz saç gibi dilde tüy bitiyor.” ifadelerini kullandı. Programda Japon mutfağındaki “umami” tadı da konuşuldu. Aydın, “Yosunda çok fazla glutamat var. Dilimizdeki tat tomurcuklarını uyarıyor ve bize mutluluk hissi veriyor.” ifadelerini kullanırken, toplumda “Çin tuzu” olarak bilinen glutamatla ilgili yanlış inanışlara da değindi.

Dil renginin sağlık açısından önemli ipuçları verdiğini belirten Aydın, “Sağlıklı dilin pembe olması gerekiyor. Moraran dil, oksijenlenmenin bozulduğunu gösterebilir.” dedi.

