Iraklı turistin çantasını çalmıştı, yurt dışına kaçarken yakalandı

Aksaray Meydanı'nda 5 Haziran'da meydana gelen olayda Irak uyruklu turistin içerisinde 11 bin dolar ile 150 bin Irak dinarı bulunan çantası otobüste çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık anının otobüsün araç içi kamerasına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde şüphelinin, kendi eşyalarının yanı sıra turistin çantasını da alarak otobüsten ayrıldığı görüldü. Polis ekiplerince kimliği tespit edilen şüpheli, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan Etiyopya uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.