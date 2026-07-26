İş yerinin önündeki papağanı kafesinden çaldılar

Olay, dün merkez Yenimahalle Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde meydana geldi. İş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kafesteki papağanı gören iki şüpheliden biri iş yeri sahibini oyaladı. Diğer şüpheli ise kafesteki papağanı bir süre sevdikten sonra alıp uzaklaştı.



Papağanın kafeste olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra kuşunun çalındığını anladı. İş yeri sahibi, papağanın geri getirilmemesi halinde güvenlik kamerası görüntüleriyle karakola gidip şikayetçi olacağını söyledi.