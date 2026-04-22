İşletme sahibinin çığlıkları, soyguncuları geri püskürttü

Olay, Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Durumu fark eden işletme sahibinin bağırarak yardım istemesi üzerine şüpheliler, soygunu gerçekleştiremeden iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin kuyumcuya girdiği, işletme sahibinin bağırması üzerine panikleyerek kaçtıkları anlar yer aldı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı.