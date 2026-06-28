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İstanbul Boğazı'ndaki Atatürk silüeti görenleri duygulandırdı

28.06.2026 13:16

Son Güncelleme: 28.06.2026 13:29

NTV - Haber Merkezi
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100. Gazi Koşusu kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında drone gösterisi gerçekleştirildi. Çırağan Palace Kempinski üzerinde gerçekleştirilen gösteride, 2 binin üzerinde drone senkronize hareket ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetini, Gazi Koşusu Kupası’nı, yarış atı figürlerini ve Türk bayrağını İstanbul Boğazı semalarına yansıttı.