İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri için bisiklet turu düzenlendi
13.07.2026 10:51
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri sürüyor. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünde motosikletli ve bisikletli korteji düzenlendi. Etkinliğe yoğun katılım oldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.