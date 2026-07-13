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İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri için bisiklet turu düzenlendi

13.07.2026 10:51

NTV - Haber Merkezi
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İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri sürüyor. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünde motosikletli ve bisikletli korteji düzenlendi. Etkinliğe yoğun katılım oldu.