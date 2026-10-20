İstanbul’da ayakkabı hırsızlığı: Polis şüphelilerin peşinde

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da kapılarını açık buldukları binalara giren şüpheliler, dairelerin önünde bulunan ayakkabıları yanlarında getirdikleri poşetlere doldurarak çaldı. Sabah uyandıklarında ayakkabılarının çalındığını fark eden binadakiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları binaların güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin farklı apartmanlara girdikleri, daire kapılarının önündeki ayakkabıları toplayarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.