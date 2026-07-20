İstanbul'da denize girecekler dikkat! Deniz suyu kalitesi nasıl? Sonuçlar açıklandı

Numuneler alındı, analizler tamamlandı. Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi kapsamında yayımlanan son verilere göre, İstanbul 'da 67 farklı plajın deniz suyu kalitesi "mükemmel" olarak sınıflandırıldı.

Analiz sonuçlarına göre, su temizliği açısından en yüksek seviyeye ulaşan plajlar arasında Şile, 21 plajla ilk sırada yer aldı. Şile'yi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü takip etti.

Deniz suyu kalitesinin en iyi çıktığı noktalardan biri de Caddebostan Plajı oldu. Burada da belirli aralıklarla deniz suyundan numuneler alınarak laboratuvarlarda analiz ediliyor. Yapılan incelemelerin ardından suyun kalite sınıfı belirleniyor.

Sahile gelen vatandaşlar da deniz suyunun temizliğinden memnun olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, Caddebostan'ın ulaşım kolaylığı, temiz denizi ve serin sularıyla yaz aylarında tercih edilen noktalardan biri olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Termometrelerin birçok bölgede 30 derecenin üzerine çıkacağı, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın ise yer yer 50 dereceye yaklaşabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.