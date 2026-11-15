İstanbul'da şiddetli lodos: İçecek dolabı devrildi, kadın son anda kurtuldu

Olay, 13 Kasım Cuma günü saat 08.00 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle bir kafenin önündeki içecek dolabı kaldırıma devrildi. Olaydan saniyeler önce sırt çantasıyla kaldırımda yürüyen bir kadın, dolabın önünden geçerek yoluna devam etti. Kadının kaldırımdan geçmesinin ardından etkisini artıran lodos nedeniyle dolabın cam kapağı açıldı. Kafenin önündeki sandalye yola savrulurken, yerinden oynayan dolap ise kaldırıma devrildi. Kaldırımdan geçen kadın dolabın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İÇECEKLER ETRAFA DAĞILDI

Dolabın devrilmesiyle içecekler etrafa dağıldı. Bu sırada kafeden çıkan bir kişi, kaldırıma devrilen dolabı görünce ellerini başına götürerek tepki verdi. Çevredekiler ise kafenin önüne gelerek etrafa dağılan içecekleri ve kırılan cam parçalarını topladı. Dolaptaki içeceklerin neredeyse tamamının kullanılamaz hale geldiği, olayda yaklaşık 5 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi. Kadının dolabın altında kalmaktan son anda kurtulduğu ve dolabın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.