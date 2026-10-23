İstanbul'da trafikte ilginç anlar. Kamyonun iki lastiği peş peşe yerinden çıktı

D-100 kara yolunda, Cevizlibağ'da seyreden kamyonun lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Çıkan lastik, yolda bir süre kendi kendine hareket etti.



Böyle ilerleyen kamyonun sol arka lastiği de yerinden çıktı​​​​​​​.

Kamyonun sürücüsü sol şeride geçerek, aracını durdurmak zorunda kaldı.

Bu anlar, yoldaki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.