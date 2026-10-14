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İstanbul'da yağmurun etkisiyle denizin rengi değişti

14.10.2026 15:08

İHA
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle denizin rengi değişti. Sağanakla birlikte rengi kahverengiye dönen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan yağmur bugün de etkisini artırarak sürdürdü. Sağanak yağışın etkisiyle Sarıyer'de kıyı kesimlerde denizin rengi kahverengiye döndü. Derelerden ve yollardan akan sağanak suları Boğaz'a karışarak renk değişime neden oldu. Rengi değişen Boğaz havadan görüntülendi.