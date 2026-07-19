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İstanbul'un bazı ilçelerinde görülen dev çekirgeler vatandaşları tedirgin etti

19.07.2026 13:05

İHA
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İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde görülen dev çekirgeler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Evlerin balkonlarına, pencerelerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.