İstanbul'un bazı ilçelerinde görülen dev çekirgeler vatandaşları tedirgin etti
19.07.2026 13:05
İHA
İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde görülen dev çekirgeler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Evlerin balkonlarına, pencerelerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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