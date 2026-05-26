Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri mezarlıkta buluştu
26.05.2026 16:03
DHA
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin silahlı saldırısında hayatını kaybeden 1 öğretmen ile 10 öğrencinin aileleri mezarlıkta buluştu. Aileler, çocuklarının mezarları başında dua okuyup gözyaşı döktü.
