Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri mezarlıkta buluştu

26.05.2026 16:03

DHA
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin silahlı saldırısında hayatını kaybeden 1 öğretmen ile 10 öğrencinin aileleri mezarlıkta buluştu. Aileler, çocuklarının mezarları başında dua okuyup gözyaşı döktü.