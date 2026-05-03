Kakava şenlikleri başlıyor: Tunca Nehri'ne dilekler bırakılacak

Baharın gelişi, doğanın uyanışı ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Kakava, eğlenceli kutlamaların yanı sıra taşıdığı inanç ve sembollerle de dikkat çekiyor. Romanlar'ın Hıdrellez'i olarak bilinen bu özel gün, müzik, dans ve ateş ritüelleriyle renklenirken, en dikkat çekici unsurlarından biri de "Baba Fingo" efsanesi oluyor. Nesilden nesile aktarılan bu anlatı, Kakava'yı sadece bir festival değil, aynı zamanda güçlü bir kültürel hafıza alanı haline getiriyor. Efsaneye göre, Mısır'da Firavun'un baskısından kaçan Romanların lideri "Baba Fingo", halkını kurtarmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha geri dönmüyor. Romanlar ise her yıl 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağına inanıyor. Bu inanç, özellikle Tunca Nehri kıyısında yapılan ritüellerle yaşatılıyor.

Daveti de şenliği aratmıyor

Günler öncesinden Roman gençler rengarenk giydikleri kıyafetlerle mahallelerinden çarşıya müzisyenler eşliğinde dans ederek geliyor. Şehir merkezinin hemen her yanında birçok Roman grup dansları ve hareketli müzikleriyle hem çarşı esnafını hem de vatandaşları şenliklere davet ediyor. Romanların ritmik danslarına kimi vatandaş dans ve alkışlarıyla eşlik ederken, kimi de harçlık vererek organizasyona destek oluyor.

5 Mayıs'ta Kakava ateşi yanacak

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Program, 5 Mayıs Salı günü ritim gruplarının gösterileriyle başlayacak. Gün boyunca Roman kültürünün ritmik yapısını yansıtan sahne performansları sergilenecek, yurt içi ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri etkinlikte yer alacak. Kortej yürüyüşünün ardından protokol ve Roman Çeribaşı 1400 yıldan bu yana yakıldığı kabul edilen geleneksel Kakava ateşini yakacak. Şenlik sahne gösterileri ve konserlerle devam edecek. Gece boyunca müzisyenlerin performansları ve Roman dans topluluklarının gösterileriyle etkinlikler sürecek.

Tunca Nehri'ne dilekler bırakılacak

6 Mayıs Çarşamba sabaha karşı ise Tunca Nehri kenarındaki ritüeller gerçekleştirilecek. Şenliklerin en yoğun anlarından biri olan sabah buluşmalarında, nehir kenarında toplanan kalabalıklar dilekler tutacak, suyla arınma ritüelleri gerçekleştirilecek ve baharın kendileri için sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni edecek.