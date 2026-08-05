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Kayıp köpeğini barınakta buldu, aldığı haberle yıkıldı

05.08.2026 09:17

Star Haber
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İstanbul Esenyurt'ta bir iş yeri sahibi, kaybolan köpeğinin izine bir barınakta rastladı. Köpeğini teslim almak için barınağa giden vatandaş, hayvanının öldüğünü öğrendi. Köpeğin sahibi ile barınak görevlileri arasında tartışma çıktı.