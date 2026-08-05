Kayıp köpeğini barınakta buldu, aldığı haberle yıkıldı

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yeri sahibi, kaybolan köpeğinin izine bir barınakta rastladı. Köpeğini teslim almak için barınağa giden vatandaş, hayvanının öldüğünü öğrendi. Köpeğin sahibi ile barınak görevlileri arasında tartışma çıktı.