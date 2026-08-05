Kayıp köpeğini barınakta buldu, aldığı haberle yıkıldı
05.08.2026 09:17
Star Haber
İstanbul Esenyurt'ta bir iş yeri sahibi, kaybolan köpeğinin izine bir barınakta rastladı. Köpeğini teslim almak için barınağa giden vatandaş, hayvanının öldüğünü öğrendi. Köpeğin sahibi ile barınak görevlileri arasında tartışma çıktı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.