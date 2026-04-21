Kayseri’de ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı: 685 bin TL ceza!

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda polis, 06 EPM 741 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü T.Ö. kaçtı, polis ekipleri de peşine düştü. Uzun süren takip sonunda T.Ö., Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 6309 Sokak’ta otomobiliyle kaldırıma çarpınca yakalandı. Alkolmetre testini üflemeyen T.Ö.’ye ‘dur ihtarına uymamak’, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘alkol testini reddetmek’ ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 685 bin TL para cezası uygulandı, aracı 60 gün süreyle trafikten menedildi. Ayrıca T.Ö. hakkında, ‘Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatılırken, gözaltına alınan T.Ö., polis merkezine götürüldü.