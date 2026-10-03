Kayseri’de hayat kurtaran müdahale: Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Olay, Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde meydana geldi. Nefes borusuna şeker kaçan bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. O sırada durumu fark eden kurum personeli, vatandaşa heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardı. O anlar kurumun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde nefes almakta zorlanan kişiye, personelin heimlich manevrası uyguladığı anlar yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuzda nefes borusuna şeker kaçan bir vatandaşımız, personelimizin dikkati ve hızlı heimlich manevrası müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doğru zamanlama ve bilinciyle hayat kurtaran mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İlk yardım hayat kurtarır” ifadelerine yer verildi.