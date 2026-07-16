Kediye tekme atan şahıs tutuklandı: "Sinirliydim, pişmanım"

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda dün akşam 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle esnafının bakımını üstlendiği kediye kaldırımda bulunduğu sırada yoldan geçen bir şahıs tarafından tekme atıldı. Tekmenin etkisiyle kedi savrulurken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından mahalle sakinleri ve esnaf duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine kediye tekme atanın D.G.(29) olduğu tespit eden polis, şahsı gece yakalayarak gözaltına aldı. Gazi Polis Merkezinde ifadesi alınan D.G., "hayvana eziyet etmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı.

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen D.G., hakimlikçe tutuklandı. Cezaevine götürülürken gazetecilerin "Kediye neden tekme attın?" sorusu üzerine zanlı, "Sinirliydim, pişmanım" ifadelerini kullandı.