Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhşun tespiti, mağdur kadınların kurtarılması ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, 2 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "insan ticareti", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından 18 şüpheli yakalandı.

Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 12'si yabancı uyruklu olmak üzere 15 mağdur kadın kurtarıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve doküman ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.