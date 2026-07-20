Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarında askıda kaldı

Çorlu'da yaşayan S.K., kullandığı 16 RC 328 plakalı otomobilini, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2'nci Sokak'ta park etti. İddiaya göre; S.K., markete giderken, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil , bir süre sonra geri hareket edip apartmanın istinat duvarına çarpıp asılı kaldı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan, otomobilin geri hareket edip duvara çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.