Kontrolsüz şerit değiştiren sürücü kazaya davetiye çıkardı

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 plakalı otomobilin sürücüsü, Atatürk Bulvarı'nın en sağ şeridinde ilerlerken Toplu Konut Bulvarı'na dönüş yapmak için bir anda en sol şeride yöneldi.

Kontrolsüz manevra yapan otomobil , Sinop istikametine seyir halinde olan diğer araçların önüne kırarak sürücüleri zor durumda bıraktı. Trafikte tehlike oluşturan otomobil nedeniyle diğer araç sürücüleri ani fren yapmak zorunda kaldı.

Muhtemel kaza, sürücülerin zamanında tepki vermesiyle önlenirken, hatalı manevra yapan sürücüye diğer araç sürücüleri tepki gösterdi. Bir süre trafiği tehlikeye düşüren otomobil daha sonra yoluna devam etti.

Yaşanan tehlikeli anlar ise seyir halindeki başka bir otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı.