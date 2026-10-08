Konuşurken ateş açtı, seken mermiyle bacaklarından vuruldu

Olay, 8 Mayıs günü saat 02.24 sıralarında Sarıyer Kumköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Emrah T. (39), 10 Kasım 2025’te Mehmet G.’den (41) satın aldığı aracın yaklaşık 2 milyon 900 bin liralık bedelini ödemedi. Parasını almak için Emrah T. ile iletişime geçmeye çalışan Mehmet G. ile Emrah T. arasında hakaret ve tehdit içerikli yazışmalar yaşandı. Emrah T.’nin, Mehmet G.’yi telefon ve sosyal medya üzerinden engellediği, ardından da şikayetçi olduğu öğrenildi.

Parayı ödeyeceğini söyleyerek buluşmaya çağırdı

Bir süre sonra Mehmet G. ile yeniden iletişime geçen Emrah T., iddiaya göre araç bedelini ödeyeceğini söyleyerek konum gönderdi. Buluşma yerine giden Mehmet G., yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra Emrah T.’yi telefonla aradı. Bir süre sonra adrese gelen Emrah T. ile Mehmet G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emrah T.’nin tabanca çektiği anları Mehmet G. cep telefonuyla kaydetti. Emrah T.’nin bir el ateş etmesi sonucu seken mermi, Mehmet G.’nin iki bacağını sıyırarak yaralanmasına neden oldu.

Jandarma tarafından gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Emrah T.’yi gözaltına aldı. Emrah T. hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem yapıldı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tartışma ve silah sesi görüntülere yansıdı

Ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde Mehmet G.’nin, "Beni konuşmaya çağırıyorsun. Silahsız bir adama silah çekiyorsun öyle mi?" dediği duyuluyor. Emrah T. ise eşine küfür edildiğini öne sürerek yazışmaların kendisinde bulunduğunu söylüyor. Tartışmanın devamında bir el silah sesi duyuluyor. Görüntülerde Emrah T.’nin Mehmet G.’ye tornavidayı bırakmasını söylediği, Mehmet G.’nin ise silahsız olduğunu ifade ettiği anlar da yer alıyor. Tartışmanın bir bölümü, tarafların yanında bulunan başka bir kişi tarafından da kaydediliyor.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet G., Emrah T.’nin araç bedelini ödemeyerek bu parayla Beylikdüzü’nde iki gece kulübünün işletmesini satın aldığını iddia etti. Mehmet G., yetkililerden konuyla ilgili işlem yapılmasını istedi.