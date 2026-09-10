Konya’da trafik zorbalarına rekor ceza: 360 bin TL

Olay, geçen pazartesi günü saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolunda meydana geldi. Sürücüler R.Ş.D. ve M.Ö., araçlarıyla tartıştıkları başka bir sürücünün önünü kesip, saldırmaya çalıştı. O anlara ait araç kamerasına yansıyan görüntülerin basında yer alması üzerine harekete geçen polis, R.Ş.D. ve M.Ö.'yü aynı gece gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Sürücüler R.Ş.D. ve M.Ö. hakkında, 'Trafikte Saldırı Amacıyla Israrla Takip Etme' suçundan 180’er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Otomobilleri de yine 60 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı