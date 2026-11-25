Korku dolu anlar; TIR'dan uçtu, motosikletlinin kaskına yapıştı
25.11.2026 12:59
Bursa'da otoyolda seyreden TIR'ın dorsesinden uçan karton, arkadaki motosikletlinin kaskına yapıştı. Motosiklet sürücüsünün önünü görmeden ilerlediği anlar, kask kamerasına yansıdı.
Bursa-İstanbul Otoyolu’nda hareket halinde olan motosikletin sürücüsü, önünde ilerleyen geri dönüşüm malzemesi taşıyan TIR'ın dorsesinden uçan karton parçasının başındaki kaska yapışmasıyla zor durumda kaldı. O anlar, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde sol şeritte süratle giderken, kaskına karton parçasının yapışmasıyla görüşünü kaybeden motosikletlinin, TIR'ın sürücüsüne tepki gösterdiği görüldü.