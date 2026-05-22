Korkunç kaza: Başakşehir'de devrilen tır 2 araca çarptı

Altınşehir Mahallesi Yanyol Caddesi'nde 38 EZ 569 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Savrulan tır, 34 GBL 478 plakalı panelvana ve 34 DRK 807 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, devrilen tırın kaldırılmasının ardından normale döndü. Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın devrilmesi ve araçlara çarpması yer alıyor.