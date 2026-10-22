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Korkunç kaza: Drift atarken kazaya neden oldu

22.10.2026 11:45

DHA
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Bursa'da kavşakta sürücüsünün drift attığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi’nde meydana geldi. Kavşakta sürücüsünün drift atarken kontrolünü yitirdiği otomobil, savrulup hareket halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

 

Bu arada kaza, başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.