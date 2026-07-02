Korkunç kaza: Kontrolsüz şekilde yan yola giren otomobil motosiklete çarptı

Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde, İSTOÇ mevkisinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, İSTOÇ ayrımına geldiği sırada önündeki otomobilin aniden yan yola girmeye çalışması üzerine duramayarak araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü asfalta düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.